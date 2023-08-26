حركة فتح: الإدارة الأمريكية تراجعت عن تعهداتها للقيادة الفلسطينية

قالت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية "تراجعت" عن تعهداتها للقيادة الفلسطينية.

وأبرز المجلس الثوري لفتح في بيان في ختام دورة اجتماعات له في رام الله استمرت يومين، ما وصفه بـ"الوضع الدولي بالغ الدقة والتعقيد الذي تجري فيه ترتيبات كونية متسارعة تتعدد فيها الأقطاب، وتتشابك المصالح، وتتراجع أحادية القطب الأمريكي".

واعتبر البيان أن القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا وقرار توسيع عضوية المجموعة خير دليل على ذلك.

وقال إن ذلك "يجري في ظل صمت دولي على تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وازدواجية وعنصرية المعايير إزاء ذلك، وانشغال دولي بحروب وصراعات أخرى".

وأضاف أن هذا "أتاح للحكومة الفاشية في إسرائيل تصعيد قتلها، وحصارها واستيطانها، وتهويد القدس، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولة أسرلة التعليم في عاصمتنا، وقرصنة أموالنا، وتشديد الحصار المالي على السلطة الفلسطينية".