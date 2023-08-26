بايدن: مسئولون أمريكيون يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة قائد فاجنر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مسئولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريجوجين، قال بايدن: «لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد.. نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد عبر عن تعازيه لعائلة بريجوجين، الخميس، ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة بريجوجين بعد شهرين من قيادته تمردا ضد قادة الجيش الروسي.

وسبق أن أعلن المحققون الروس، العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان: «تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة.. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان».