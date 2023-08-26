جائزة مصر للتميز الحكومي والشهر العقاري يتابعان عملية التحكيم للجوائز الداخلية بالمصلحة

اجتمع فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، وبحضورخالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، وأشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، وسهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، ومحمد محمدي، مدير التقييم والجودة بالجائزة، مع أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، ومحمود الدجوي، مدير المكتب الفني لوزير العدل؛ وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في نسختها الثانية 2023 على مستوى 200 مكتب ومأمورية شهر عقاري مميكن.



وخلال الاجتماع، أشار هشام بدر، إلى أهمية تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمؤسسات الحكومية بما يسهم في استدامة التميز وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة، إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية المؤسسات وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".



وقال خالد مصطفى، إن الغرض من الجائزة يكمن في إحداث حراك إيجابي على مستوى جميع المؤسسات للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتنمية القدرات البشرية مع بناء أنماط جديدة من الإبداع والتفكير الابتكاري لتحسين الخدمات الحكومية ولتلبية متطلبات المواطنين ومعرفه توقعاتهم، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر في نشر ثقافة التميز وتمكينها في مختلف قطاعات الدولة.



كما أشاد أشرف عبدالحفيظ، بالتعاون القائم مع وزارة العدل والذي شهد إطلاق مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة لتيسير توفير خدمات التوثيق الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة، مؤكدًا مواصلة العمل والجهود المبذولة للتوسع في المراكز التكنولوجية المتطورة لتقديم المزيد من الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية.



وخلال أعمال التحكيم، استعرض أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية، بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية.



كما قام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للمكاتب المؤهلة.



من جهته، أثنى أشرف حجازي على علاقة التعاون المثمرة بين الجائزة والمصلحة، والجهود المبذولة لتفعيل منظومة التميز الداخلي والتي تسهم في تطوير وتحسين الأداء بمكاتب الشهر العقاري؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمة، اتساقًا مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات.



ويذكر أن الدورة الثانية للجوائز الداخلية بمصحة الشهر العقاري، شهدت مشاركة 94 مكتبا ومأمورية شهر عقاري مميكن، واستمرت أعمال التقييم على مدار 22 يوما ولمدة 2500 ساعة تقييم بمشاركة 10 مقيمين من مصلحة الشهر العقاري و2 رؤساء الفرق ولجان الجودة من جائزة مصر للتميز الحكومي، ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية 9 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها المقبلة.