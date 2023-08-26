تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية التمريض في جامعة سوهاج لطلاب الثانوية العامة

أعلنت كلية التمريض في جامعة سوهاج، الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الثانوية العامة المرشحين لكلية تمريض سوهاج، للتقديم للكلية على أن يتم تحديد موعد التسليم لكل مرحلة لاحقا خلال الأيام القليلة المقبلة.

واحتلت كلية التمريض بجامعة سوهاج، موقعا بقائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم بالثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى، بينما كانت من أهم كليات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة للشعبة العلمية.

وحددت كلية التمريض بجامعة سوهاج الأوراق المطلوبة للتقديم بها وهي:

- أصل شهادة الثانوية العامة و5 صور منها.

- أصل شهادة ميلاد حديثة، و5 صور منها.

- نموذج 6 جند أو 7 جند مغلفة للذكور مواليد 2005.

- بطاقة الترشيح النهاية، و5 نسخ منها.

- صورة بطاقة ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية.

-نموذج 2 جند لكل الطلاب الذكور.

- 8 صور شخصية مقاس 4*6 مدون على كلا منها اسم الطالب بخلفية بيضاء.

- دوسيه بلاستيك.

- 6 صور للبطاقة الشخصية للطالب

-المصاريف الدراسية للعام الحالي.

- إيصال كهرباء أو غاز حديث محدد به مقر الإقامة.

وأوضحت كلية التمريض بجامعة سوهاج، أنه سيتم تحديد مصروفات العام الدراسي الجديد عقب اعتماد اللائحة المالية الحديثة والتي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.