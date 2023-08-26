حازم إمام: «لا أحتاج أن أقول ماذا أفعل للزمالك»

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم الزمالك السابق، أن تكاتف الجهود هو الحل الأول لأزمة النادي في الوقت الحالي، رافضًا الحديث عما يقوم به من أجل النادي.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «حل أزمة الزمالك هو تضافر الجهود من أجل الزمالك أعرف أن محبين للنادي يجمعون مبلغ غرامة شيكابالا».

أضاف: «هناك الكثير من الأشخاص يريدون مساعدة النادي وأرى أن الأمور مبشرة وخلال أسبوع ستتضح الأمور».

وأوضح: «من السهل كتابة ما أقوم به يوميًا، ولكني لست ذلك النوع من الأشخاص، نحن في فترة الكل يهاجم وبعد فترة الكل سيعرف، ولا يجب مع كل شيء أن أقول إنني فعلت شيء ما أشعر أن هذا الحديث تجاري.. لا أحتاج أن أقول لأحد إنني زملكاوي أو ماذا أفعل للزمالك».

وكشف: «رئاسة الزمالك شرف كبير جدا لأي شخص، ولكن هل أنا قادر أن أكون رئيس الزمالك أم مجرد واجهة وأشعر بالسعادة بسبب المنصب، الأمر ليس فنيًا أو يتعلق بالكرة فقط، ولكن هناك أمور أخرى اقتصادية تحتاج لناس يصطفون سويا وهي مسألة قدرات».

وأتم: «هل أستطيع القيام بتلك الأمور حاليا، أم سأتواجد وأساهم في إغراق النادي ومن ثم أتعرض للهجوم؟ حسابات ذلك المنصب صعبة حاليًا، لكن مستقبلا كل شيء سيعود طبيعي».