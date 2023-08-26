إعلام إيراني: أول قطار تجاري روسي يتجه نحو السعودية مرورا بطهران

أكد مدير جمارك محافظة كلستان شمالي إيران شهريار شهرياري، اليوم السبت، دخول أول قطار حاويات روسي الأراضي الإيرانية في طريقه نحو السعودية.

ونقلت وكالة «فارس»، مساء اليوم السبت، عن المسئول الإيراني، أن القطار الروسي الذي يحمل 36 حاوية، سيمر عبر منفذ إينجه برون الحدودي الواقع بين إيران وتركمنستان، بعدما اختار طريقا آخر لنقل السلع ضمن ممر شمال - جنوب.

وأفاد بأن القطار الروسي سيمر من طريق «فارما تشوا»، ومن ثم حدود آكيلا الواقعة ضمن حدود دولة تركمنستان، ومنها إلى بلدة إينجة برون الإيرانية.

وأشار شهرياري، إلى أن «هذا الطريق يوفر إمكانية خفض فترة نقل وإيصال البضائع عدة أيام، ويزيد فرص إرسال قطارات الحاويات من محطات القطارات في منطقة جنوب الأورال (في روسيا) نحو ميناء بندر عباس عبر الطريق السككي في منفذي حدود إينجة برون وسرخس الإيرانيين».

ولفت إلى أن «خفض التعرفة الجمركية أسهم في خفض تكلفة إرسال البضائع عبر ممر شمال - جنوب إلى النصف تقريبا».

وكانت وسائل إعلام قد أشارت، في الواحد والعشرين من شهر يونيو الماضي، إلى انطلاق أول قطار حاويات متجه إلى المملكة العربية السعودية من محطة الشحن تشيليابينسك الروسية، ويتبع القطار ممر النقل الدولي «شمال - جنوب» عبر كازاخستان وتركمانستان وإيران.

وأفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد جنوب الأورال، آنذاك، بأن القطار يحتوي على 42 حاوية مزودة بمعدات طاقة ومعادن غير حديدية، ويتحرك وفقًا لجدول زمني متخصص مصمم لحركة الشحن على طول هذا الطريق، منوهة أنه قبل شهرين، تم إرسال قطار حاويات إلى الهند على طول خط السكك الحديدية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من الربع الثالث من هذا العام، تخطط جنوب الأورال للسكك الحديدية لإرسال قطاري حاويات شهريًا، على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب.