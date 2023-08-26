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خبير سياحي: مهرجان العلمين الأطول في إفريقيا والشرق الأوسط


نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 3:02 م | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 3:02 م
قال الخبير السياحي محمد كارم، إن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر مهرجانًا عالميًّا على أرض مصرية، وخرج بتنظيم جيد ورائع لم يحدث من قبل، مشيدا بالتنوع الكبير الذي شهده المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفة مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنّ مهرجان العلمين كان متنوعا بين الثقافة والسياحة والفن والرياضة، موضحا أنه أطول مهرجان في إفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر أن مهرجان العلمين امتد إلى 44 يومًا، قائلا إن سياحة المهرجانات هو نمط سياحي جديد تم إضافته للأنماط السياحية في مصر.

ويواصل مهرجان العلمين فعالياته الفنية، التي انطلقت 13 يوليو فى مدينة العلمين الجديدة، وشهدت الكثير من الحفلات الغنائية المميزة، أحياها عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربي.

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