تداول 21 الف طن بضائع و614 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ البحرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 21 ألف طن بضائع، و614 شاحنة و544 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1235 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 1500 طن بضائع، و190 شاحنة و471 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 19500 طن بضائع، و424 شاحنة و73 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، وشهد الميناء أمس مغادرة السفينتين الحرية2 وAlcudia Express.

و شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و275 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أورو آيلة.

كما شهد ميناء بور توفيق استقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 460 سيارة بوزن 920 طن قادمة من جدة، والسفينة ABRAHAM A، كما شهد مغادرة السفينة SOVIA2، وعلى متنها 10000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال والسفينة SEA WAVW1.