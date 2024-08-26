المنيا: فحص 188 مواطنا خلال قافلة طبية للمرضى الأولى بالرعاية بقرى ملوي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، قافلة طبية شاملة للمرضى الأولى بالرعاية في المستشفى الجامعي بالمنيا، حيث تم الكشف الطبي على 188 مستفيدا بقريتي المحرص وعزبة البرنسات بمركز ملوي.

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن القافلة جاءت في إطار حرص الجمعية على المساهمة في المشروع القومي "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى توفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظة.

وأشار بخيت، إلى أن القافلة شملت تخصصات متنوعة مثل "الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك، الجلدية، الجراحة، القلب، المخ والأعصاب، السمعيات، معمل"، فضلاً عن صيدلية متكاملة ومعمل تحاليل فورية.

كما قامت الجمعية الشريكة بحصر احتياجات ذوي الهمم من خدمات طبية، كراسي متحركة، سماعات طبية لضعاف السمع، الأطراف الصناعية، الأجهزة التعويضية، والنظارات الطبية.

وأضاف، أن هذه القافلة ليست الأولى خلال هذا الشهر، حيث تم تنفيذ 3 قوافل خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى العديد من مشروعات التمكين الاقتصادي للشباب، وتمكين المرأة المعيلة من خلال تقديم تدريبات ومشروعات تساعدهم على زيادة الدخل، وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الجمعية لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات المصرية.