محافظ الغربية يكرم نجل أحد العاملين بديوان عام المحافظة لتفوقه في الثانوية العامة

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على تكريم الطالب أحمد عز الدين مسعد عبد اللطيف أبو العلا، أحد أبناء العاملين بديوان عام المحافظة، لتحديه ظروفه الصحية وتفوقه في الثانوية العامة، في إطار حرص المحافظة على دعم وتشجيع ورعاية العاملين وأسرهم، ومشاركتهم بمختلف المناسبات وعلى كل المستويات تقديراً لجهودهم، وتشجيعا لهم.

وأعرب محافظ الغربية، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، عن سعادته البالغة باستقبال الطالب وتكريمه كتحفيز له على المضي قدمًا في إنجازاته، مؤكدا أن المحافظة أنجبت عباقرة وعمالقة من المبدعين والرياضيين، الذين تجاوزوا إعاقاتهم وآلامهم فكان لهم شأن كبير في مجالاتهم.

وأشاد بالطالب النابغ وما حققه من تفوق في الثانوية العامة، متحديا ظروفه الصحية، مؤكدًا تقديره لدور الأسرة في دعمه، موجها الشكر والامتنان للأسرة التي قدمت له كل الدعم والرعاية حتى يصل لهذه المكانة.

من جانبه أعرب الطالب عن سعادته بلقائه مع المحافظ وتكريمه له، مؤكدًا أنه يعتبر هذا التكريم دافعًا له لمزيد من التقدم وحافزًا للوصول لحلمه.