ألمانيا: لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان تعقد جلسة طارئة بسبب هجوم زولينجن

بسبب هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينجن، تعتزم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني عقد جلسة طارئة قبل ظهر يوم الجمعة المقبل.

وذكرت سكرتارية اللجنة أن جميع الكتل البرلمانية وافقت على هذه الخطوة مشيرة إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أكدت مشاركتها في هذه الجلسة.

ونظرا لأن عقد مثل هذه الجلسات الاستثنائية يتطلب تقديم طلب رسمي والموافقة عليه من قبل رئيسة البرلمان بيربل باس، غير أن هذه الخطوة تعد إجراءً شكليًا حيث إن جميع الكتل البرلمانية متفقة على عقدها.

وسيتعين على خبراء الشؤون الداخلية في البرلمان قطع عطلاتهم لحضور الجلسة الاستثنائية لأن أول جلسة عادية للبرلمان لن تنعقد قبل التاسع من أيلول/سبتمبر بعد انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان.

وكانت كتلة الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا أعلنت أمس الأحد عن الحاجة إلى عقد جلسة طارئة للجنة الشؤون الداخلية.

يذكر أنه في مساء يوم الجمعة، قُتل ثلاثة أشخاص بسكين خلال احتفال مدينة زولينجن (الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا) بذكرى تأسيسها وأصيب ثمانية أشخاص منهم أربعة أشخاص في حالة خطيرة.

ويقبع المشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم، وهو سوري يبلغ من العمر 26 عامًا، في الحجز الاحتياطي حاليا. ويباشر الادعاء العام الاتحادي، أعلى هيئة إدعاء في ألمانيا، التحقيق مع هذا الشخص بتهم القتل والاشتباه في انتمائه إلى تنظيم داعش؛ الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم.