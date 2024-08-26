مقتل شخص وفقدان اثنين آخرين إثر انهيار كهف جليدي في آيسلندا

أعلنت الشرطة، اليوم الاثنين، أن شخصا على الأقل لقي حتفه وما يزال شخصان آخران في عداد المفقودين عقب انهيار كهف جليدي في شرق آيسلندا أمس الأحد.

وكانت مجموعة مكونة من 25 سائحا تزور نهر بريدايميركورجوكول الجليدي في إطار جولة مصحوبة بمرشدين عندما إنهار الكهف.

وأصيب شخص بإصابات خطيرة، وتم نقله على متن مروحية إلى المستشفى، ولكن حالته مستقرة، حسبما قالت الشرطة في بيان على موقع فيسبوك.

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ في البداية عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة، ولكن أحدهما توفي لاحقا.

وذكرت شبكة "ار يو في" أنه تم نشر العشرات من رجال الإنقاذ، ومن بينهم رجال إنقاذ متخصصون في الإنقاذ من الكهوف بالإضافة إلى مروحيتين.

وقالت متحدثة باسم السلطات إن الأحوال في موقع الحادث صعبة للغاية. وتعطلت أعمال البحث عن الشخصين المفقودين، اللذين يعتقد أنهما حوصرا أسفل الثلج، خلال الليل، ومن المقرر استئنافها في الصباح.

يذكر أن نهر بريدايميركورجوكول، الواقع في جنوب شرق البلاد، هو لسان جليدي يمتد من جنوب فاتناجوكول إلى بحيرة الجليد جوكولسارلون.

وتعتبر البحيرة، التي تحتوي على جليد عائم، واحدة من المعالم السياحية الرئيسية في أيسلندا وقد تم استخدامها كموقع تصوير في أفلام سينمائية.