وزير الزراعة: التوسع في الزراعات التعاقدية لتقليل الحلقات الوسيطة

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية وجودتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الوزارة تحرص على تنشيط الزراعات التعاقدية مع صغار المزارعين لا سيما في الوجه القبلي وتحديدًا من يزرعون القصب.

وأشار إلى أنّ التنسيق مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لتكون هناك أسعار تعاقد عادلة للمزارعين مع المصانع، على أن يتم الإعلان عن الأسعار قريبا، وكذلك الأمر بالنسبة للبنجر.

ولفت إلى أنّه سيتم العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية لتقليل الحلقات الوسيطة، وهو ما سيعود بالنفع على المزارعين.

وأكّد أن هناك تحديات كبيرة في الوزارة، بينها نشر الميكنة الزراعية ووسائل الحرث الحديثة مثل الليزر، موضحًا أن هناك 19 مركز ميكنة تعمل على مستوى المحافظات.