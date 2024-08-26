رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يثبت 13 عضوا جديدا بكنيسة عين شمس

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، خدمة القداس الإلهي بكنيسة القديس اثناسيوس بعين شمس، إذ قام بخدمة تثبيت 13 عضوًا جديدًا، بحضور القس فايز نادي راعي الكنيسة.

تحدث رئيس الأساقفة في عِظتهُ قائلاً: لا يجب أن نظن عندما نحيا حياة المسيحية الحقيقة أننا لن نواجهه محاربات من إبليس علينا، مؤكدًا أهمية الكتاب المقدس والصلاة في حياة المؤمن لمواجهة تحديات الحياة، وأكد أننا سنواجه محاولات الشيطان لإضعاف إيماننا، ولكن الكتاب المقدس هو السلاح القوي الذي يمكننا استخدامه للتصدي لمحاربة الشرير.

واستكمل رئيس الأساقفة عِظته: أن تجربة السيد المسيح بعدما اعتمد وكان صائمًا لمدة 40 يومًا، تثبت أن الشيطان يختار أوقات قوة المؤمنين لمهاجمتهم، مما يجعل من الصلاة وقراء الكتاب المقدس ضرورة حتمية لحماية إيماننا.

وقدم رئيس الأساقفة في نهاية القداس الهدايا لشباب الكنيسة الخريجين من جميع المراحل المختلفة، وهنئهم على تخرجهم وبداية مرحلة جديدة في حياتهم.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا أن يحفظنا الله ويساعدنا في تحقيق مشيئته في حياتنا.