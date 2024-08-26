 ميونخ تعتزم تشديد التدابير الأمنية في مهرجان أكتوبر فيست بعد هجوم زولينجن - بوابة الشروق
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ميونخ تعتزم تشديد التدابير الأمنية في مهرجان أكتوبر فيست بعد هجوم زولينجن

ميونخ (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 4:40 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 4:40 م

تعتزم سلطات مدينة ميونخ الألمانية تشديد الإجراءات الأمنية في مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير عالميا، عقب هجوم طعن في زولينجن.

وقال عمدة ميونخ، ديتر رايتر، اليوم الإثنين: "في ضوء الوضع الأمني الحالي، سوف نشدد مجددا الضوابط". ونتيجة لذلك، قال إنه من المحتمل ألا يعود هناك أوقات انتظار عند نقاط الدخول. وأكد أن "السلامة هي أولويتنا".

ويعد المهرجان المعروف محليا باسم فيسن، أكبر مهرجان شعبي في العالم ويجذب ملايين الضيوف من ألمانيا ومن الخارج سنويا.

ومن المقرر أن يستمر مهرجان أكتوبر فيست العام الجاري من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

ويوم الجمعة، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في مدينة زولينجن بغرب ألمانيا بولاية شمال الراين ويستفاليا.

وتولى مكتب الادعاء الاتحادي القضية ويحقق مع مشتبه فيه بناء على تهم بالقتل وشبهة الانتماء لتنظيم داعش. واحتجزت السلطات المشتبه به السوري البالغ من العمر 26 عاما.


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