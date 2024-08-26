 وزيرة التضامن تتابع حادث طريق الفيوم القاهرة الصحراوي .. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التضامن تتابع حادث طريق الفيوم القاهرة الصحراوي .. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

آية عامر
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 10:41 ص

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم سيارة نقل تريلا بعدة سيارات بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي عند مدخل مساكن ميمنة بدائرة قسم شرطة سنورس، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتنوعت إصاباتهم بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والمتوفي إلى مشرحة المستشفى ذاته.

ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.


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