محافظ أسوان يفتتح معرض الأدوات المدرسية

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض "الأدوات المدرسية" بشارع المطار، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، وذلك بحضور عدد من الأعضاء برئاسة مجدي حسيبو أمين الحزب بأسوان، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتنفيذية.

وأكد إسماعيل كمال، حرص المحافظة على افتتاح سلسلة من المعارض بمختلف المراكز والمدن لتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات الجماهيرية بتخفيضات مناسبة تصل إلى 30%، وذلك ضمن توجيهات الرئيس للتخفيف عن كاهل الأسر، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، ليتم توفير المستلزمات المدرسية المختلفة للطلاب بجودة عالية وبسعر المصنع.



