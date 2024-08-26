محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن وقف الخدمات في الداخل والخارج مؤقتا

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، فرض القوة القاهرة على جميع خدمات المصرف المركزي داخل ليبيا وخارجها.

واعتذر في بيان، نقلته فضائية «روسيا اليوم»، لعملاء المصرف في الداخل والخارج للتوقف عن تقديم الخدمات مؤقتا، بسبب الظروف «الاستثنائية القاهرة» التي تحول دون مواصلة المصرف لنشاطه المعتاد.

ويأتي الإعلان وسط توترات مالية وسياسية متزايدة في البلاد، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على العمليات المصرفية والاقتصادية في ليبيا.

وجاءت الخطوة بعد إعلان المجلس الرئاسي الليبي تسلم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد مهامه، صباح اليوم الاثنين.

وأفاد مراسل RT بأن عدد من المصارف الليبية أعلنت توقف خدمات المقاصة التسوية عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي بما في ذلك نظام (ACH-RTGS)، وأصبحت عمليات المقاصة والتسوية بين المصارف المرتبطة بنقاط البيع (POS)، والتجارة الإلكترونية، والصرفات الآلية (ATM) غير ممكنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ حتى إشعار آخر.