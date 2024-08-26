 محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن وقف الخدمات في الداخل والخارج مؤقتا - بوابة الشروق
الإثنين 26 أغسطس 2024 5:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن وقف الخدمات في الداخل والخارج مؤقتا


نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 3:59 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 3:59 م

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، فرض القوة القاهرة على جميع خدمات المصرف المركزي داخل ليبيا وخارجها.

واعتذر في بيان، نقلته فضائية «روسيا اليوم»، لعملاء المصرف في الداخل والخارج للتوقف عن تقديم الخدمات مؤقتا، بسبب الظروف «الاستثنائية القاهرة» التي تحول دون مواصلة المصرف لنشاطه المعتاد.

ويأتي الإعلان وسط توترات مالية وسياسية متزايدة في البلاد، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على العمليات المصرفية والاقتصادية في ليبيا.

وجاءت الخطوة بعد إعلان المجلس الرئاسي الليبي تسلم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد مهامه، صباح اليوم الاثنين.

وأفاد مراسل RT بأن عدد من المصارف الليبية أعلنت توقف خدمات المقاصة التسوية عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي بما في ذلك نظام (ACH-RTGS)، وأصبحت عمليات المقاصة والتسوية بين المصارف المرتبطة بنقاط البيع (POS)، والتجارة الإلكترونية، والصرفات الآلية (ATM) غير ممكنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ حتى إشعار آخر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك