البرازيل: حرائق مزارع قصب السكر ستؤثر على العرض العالمي للمنتج

قالت السلطات في البرازيل اليوم الاثنين ، إن اندلاع الموجة غير المسبوقة من الحرائق التي ضربت حقول قصب السكر في البلاد ، أكبر مورد في العالم للسكر ، مطلع الأسبوع الجاري ، ستؤثر على العرض العالمي للمنتج ومن ثم ترتفع أسعاره.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة ألفيان، أكبر شركة لتجارة السكر في العالم ، القول ، إن عواقب تلك الحرائق يمكن أن تفوق ما حدث جراء موجة الصقيع التي أضرت بزراعة قصب السكر في البرازيل في عام 2021 .

وقال ماورو فيرجينو رئيس قسم الاستخبارات التجارية في ألفيان في مقابلة ،:" إن الأمور تضخمت للغاية الآن ... إن حرائق عام 2024 تشبه موجة صقيع2021 ، ولكن على النقيض ".

ومن الممكن أن يستمر تأثير تلك الحرائق خلال العام المقبل ، حيث أثرت الحرائق على براعم أشجار قصب السكر التي كانت في طور الإنبات.