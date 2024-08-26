جانتس: نتنياهو يسمح لبن غفير بجر إسرائيل إلى الهاوية مقابل هدوء سياسي

قال رئيس حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي، والوزير السابق في حكومة الحرب، بيني جانتس، الاثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسمح لوزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بجرنا إلى الهاوية، مقابل الهدوء السياسي"، واصفاً بن غفير بأنه "وزير مستهتر وغير مسئول".

وأضاف جانتس أن "الإسرائيليين يتوقعون أن يبذل كل مسئول في الحكومة والائتلاف أقصى جهد"، لافتاً إلى أن "هذه المرحلة خطيرة وسيسجل التاريخ كل شيء"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويتهم مسئولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق خشية انهيار حكومته وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.