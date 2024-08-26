ارتفاع مخزونات مصانع الصلب في الصين إلى أعلى مستوياتها منذ مايو

أظهرت بيانات اتحاد الحديد والصلب الصيني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع مخزونات مصناع الصلب الرئيسية في الصين بحلول منتصف الشهر الحالي بنسبة 48ر3% مقارنة بمستوياتها في بداية الشهر إلى 5ر16 مليون طن وهو أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كمية المخزون الحالية أقل بنسبة 1ر1% عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجع الإنتاج اليومي للصلب الخام في الشركات الصينية الكبرى في منتصف أغسطس بنسبة 5ر0% عن مستواه في بداية الشهر إلى 99ر1 مليون طن يوميا.

من ناحية أخرى تراجعت مخزونات مصانع المعادن غير الصلب في الصين إلى 2ر10 مليون طن في منتصف الشهر الحالي.