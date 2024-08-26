 ارتفاع مخزونات مصانع الصلب في الصين إلى أعلى مستوياتها منذ مايو - بوابة الشروق
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ارتفاع مخزونات مصانع الصلب في الصين إلى أعلى مستوياتها منذ مايو


نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 8:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 8:59 ص

أظهرت بيانات اتحاد الحديد والصلب الصيني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع مخزونات مصناع الصلب الرئيسية في الصين بحلول منتصف الشهر الحالي بنسبة 48ر3%  مقارنة بمستوياتها في بداية الشهر إلى 5ر16 مليون طن وهو أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كمية المخزون الحالية أقل بنسبة 1ر1% عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجع الإنتاج اليومي للصلب الخام في الشركات الصينية الكبرى  في منتصف أغسطس بنسبة 5ر0% عن مستواه في بداية الشهر  إلى 99ر1 مليون طن يوميا.

من ناحية أخرى تراجعت مخزونات مصانع المعادن غير الصلب في الصين إلى 2ر10 مليون طن في منتصف الشهر الحالي.


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