 فقدان اثنين وإصابة آخرين جراء إنهيار كهف جليدي في أيسلندا - بوابة الشروق
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فقدان اثنين وإصابة آخرين جراء إنهيار كهف جليدي في أيسلندا

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 5:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 5:58 ص

أصيب شخصان وفقد آخران إثر انهيار كهف جليدي في جنوب شرقي أيسلندا يوم الأحد.

وكانت مجموعة مكونة من 25 سائحا تزور نهر بريدايميركورجوكول الجليدي في إطار جولة مصحوبة بمرشدين عندما إنهار الكهف.

وتم إرسال العشرات من عمال الإنقاذ، بما في ذلك فرق الإنقاذ المتخصصة في الكهوف ومروحيتين ، حسبما أفادت إذاعة "أر يو في".

وقالت متحدثة باسم السلطات إن الظروف في موقع الحادث كانت صعبة للغاية.

يشار إلى أن نهر بريدايميركورجوكول، الواقع في جنوب شرق البلاد، هو لسان جليدي يمتد من جنوب فاتناجوكول إلى بحيرة الجليد جوكولسارلون.

وتعتبر البحيرة، التي تحتوي على جليد عائم، واحدة من المعالم السياحية الرئيسية في أيسلندا وقد تم استخدامها كموقع تصوير في أفلام سينمائية.


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