مستشار رئيس فلسطين ردا على بن غفير: أي مساس بالأقصى يعتبر حربا على الإسلام والمسلمين

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ السلطة الفلسطينية ترفض دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الرئاسة الفلسطينية عبّرت عن هذا الأمر، وكذلك، كل متحدثي القيادة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين: «نرفض أي مساس أو اقتراب إسرائيلي من قدسية المسجد الأقصى المبارك، فالمسجد الأقصى جزء من عقيدة ملياري مسلم يملأون الدنيا بأسرها».

وتابع: «أي مساس بهذا المسجد يعتبر حربًا على الإسلام والمسلمين، وما أعلن عنه بن غفير بأنه يريد بناء كنيس يهودي داخل المسجد يعني حربًا طاحنة سيدفع ثمنها الجميع لن تتوقف حتى عند حدود المنطقة، وربما تجتاح الدنيا بأسرها».

وأكد أن المسجد الأقصى أكثر مكان يتمتع بقدسية وحساسية وقيمة دينية وتاريخية وسياسية بالنسبة للشعب الفلسطيني والمسلمين في كل أنحاء العالم.

في وقت سابق من اليوم، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في ما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى. و

علّل بن غفير ما ذهب إليه بالادعاء أن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى.