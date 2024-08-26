التخطيط القومي يطلق برنامجا تدريبيا «تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية» لطلاب كلية العلوم جامعة السويس

أطلق مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: "تطبيقات الرياضيات والاحصاء في الحياة العملية"، لمجموعة من طلاب وطالبات كلية العلوم بجامعة السويس، "قسم الرياضيات وعلوم الحاسب"، خلال الفترة من25 حتى 29 أغسطس2024.

وفي هذا الإطار، أوضح أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يأتي في ضوء التعاون بين المعهد والجامعات المختلفة في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، وتعزيزاً لمبدأ التعاون والمشاركة، وتبادل الخبرات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضحت زلفى شلبي المشرف العلمي على البرنامج، أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلاب على ربط التطبيقات الحديثة في إدارة وتحليل البيانات والرياضيات والإحصاء بالحياة العملية، واستخداماتها المختلفة في الواقع العملي وذلك من خلال تدريب الطالبات على استخدام برامج التحليل الإحصائي والرياضي وتحليل البيانات الجاهزة ومنها MICROSOFT SQL، SPSS، وLingo ، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن ندوة عن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المجتمع والدولة، وذلك لرفع الوعي لدى الشباب بتلك القضايا الحديثة،

ويشارك في التدريب نخبة من شباب وأساتذة المركز المتميزين، وإشراف أ.د. بسمة محرم الحداد، مدير المركز.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج، سيتم تنفيذه لطالبات كلية البنات بجامعة عين شمس، خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر 2024.