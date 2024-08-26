مدير مستشفى شهداء الأقصى يطالب بحماية المنشأة الوحيدة التي تقدم خدمة طبية متكاملة بغزة

طالب الدكتور إياد الجبري، المدير الطبي لمستشفى «شهداء الأقصى» الواقع وسط قطاع غزة، بضرورة تحرك الجهات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية للمستشفى والطواقم الطبية العاملة فيه.

وقال الجبري في حديث لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم الاثنين، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت خريطة جديدة لإخلاء مربعات سكنية، من بينها المنطقة التي يقع فيها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح».

وأكد الجبري، أن الاحتلال يمعن في تعذيب الشعب الفلسطيني، ومع إعلانه المنطقة المقام عليها المستشفى ضمن منطقة عملياته العسكرية، اضطر عدد من الطاقم الطبي والمرضى للمغادرة؛ خوفا من بطش الاحتلال.

وشدد المدير الطبي على أن مستشفى «شهداء الأقصى» هو الوحيد المتبقي من بين المستشفيات في قطاع غزة الذي يقدم خدمة طبية متكاملة، وذلك بعدما دمر الاحتلال جميع المستشفيات الحكومية، وعددا كبيرا من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية خلال العدوان المتواصل على غزة.

وأعلن الجبري، أن إدارة مستشفى «شهداء الأقصى» باقية ومستمرة في تقديم الخدمة للمرضى والمصابين بمن تبقى من الطواقم الطبية، مطالبا المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانبهم وحماية الطواقم الطبية والمحافظة على المستشفى قبل تدميره.

وشدد على أنه «رغم التهديدات لا تزال الإسعافات تنقل المصابين؛ نتيجة استهداف الاحتلال المتواصل للمنطقة الوسطى».

وفور تهديد قوات الاحتلال المنطقة التي تقع فيها مستشفى شهداء الأقصى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استمرار عمل المستشفى وتمسك الطواقم الطبية بتقديم الخدمة لما يقارب 100 مريض لا يزالون داخل المستشفى، وذلك رغم ما حدث من حالة هلع ومغادرة عدد من المرضى خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى.

وفي ذات الإطار قالت بلدية دير البلح إنه خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، هجر الاحتلال قرابة 250 ألف مواطن وأخرج 25 مركز إيواء عن الخدمة بسبب عدوانه المتواصل على المدينة.