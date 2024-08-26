وزارة الدفاع الإسرائيلية: تسلمنا ما يزيد على 50 ألف طن معدات عسكرية من واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح الاثنين، وصول الطائرة رقم 500 ضمن عملية الجسر الجوي الأمريكي لدعم تل أبيب.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن إسرائيل تسلمت حتى الآن أكثر من 50 ألف طن من المعدات العسكرية، عبر 500 رحلة جوية، و107 شحنات بحرية.

وذكرت أن «المعدات التي تم شراؤها ونقلها، تشمل: مركبات مدرعة، وذخائر، ومعدات حماية شخصية، ومعدات طبية»، قائلة إنها «ضرورية للحفاظ على القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة».

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهداء، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.