ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني: كل شيء متوقع من الاحتلال ونتحضر لعدة سيناريوهات

قال فادي علامة ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس لجنة الشئون الخارجية، إنّ الإطار العام للعمليات بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي لم يتغير.



وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حدة الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال شهدت زيادة، لكنه لا يزال الأمر في الإطار الذي كان عليه منذ بداية تصاعد وتيرة العدوان على قطاع غزة.

وأوضح أنّه بالنسبة إلى توسع عمليات المواجهة بين الطرفين، فكل شيء متوقع من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن لبنان يتحضر لعدد من السيناريوهات.

وتابع: «المحتل موجود في مزارع شبعا بالداخل اللبناني، والسيادة اللبنانية تم انتهاكها، وكل شيء وارد، وجبهة الإسناد أكثر تركيزا على أهداف معينة منذ بداية أحداث 7 أكتوبر».

وأشار إلى أن هناك تخوفًا من تنفيذ عملية خارج الضوابط لتتحول إلى حرب شاملة، مؤكدا أن لبنان لا يريد الحرب، لكنه يريد تحرير الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال.