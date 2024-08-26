رئيس جامعة المنيا الأهلية يوجه بتيسير الإجراءات على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة

أجرى الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، يرافقه الدكتور أبو هشيمة مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير إجراءات قيد الطلاب المقبولين للالتحاق بكليات جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2024/2025، واستلام أوراقهم بمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بعد انتهاء أعمال التنسيق للمتقدمين إلكترونياً، وإعلان النتائج وفقاً للحدود الدنيا المعلنة للقبول المبدئي بالكليات السبع المتاحة لهذا العام، وهي: "الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، والحاسبات والذكاء الصناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان".

ووجه رئيس الجامعة، بتيسير كل الإجراءات وتوفير جميع وسائل الراحة لجميع الطلاب، وتوفير أماكن انتظار لأولياء الأمور، والرد على جميع الاستفسارات حرصاً على مستقبلهم، مشيراً إلى أن الجامعة الأهلية تسعى لتقديم أعلى مستويات الخدمة لطلابها في ضوء جهود الدولة واهتمامها بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي الجامعي وتنوع مساراته، وزيادة البرامج الجديدة التخصصية التي تخدم سوق العمل المستقبلي، وتفتح باب أمل لمستقبل التعليم للأجيال القادمة.

وفي ذات السياق أعرب أولياء أمور الطلاب عن امتنانهم لإدارة الجامعة على ما وجدوه من سهولة ونظام في الإجراءات المتبعة، وتقديم الدعم لهم سواء من خلال الصفحة الرسمية أو من خلال التعامل المباشر مع الجامعة الأهلية وما وفرته الجامعة من وسائل راحة وتسهيلات لوجستية.