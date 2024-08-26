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أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، عن اعتزامه ترأس الفريق الذي سيتوجه إلى محطة كورسك للطاقة النووية بغرب روسيا غدا الثلاثاء.

وتقع المنشآة على بعد 30 كيلومترا من القتال الذي اندلع قبل ثلاثة أسابيع عندما توغلت قوات أوكرانية بشكل مباغت داخل الأراضي الروسية.

وقال جروسي في بيان إنه بالنظر إلى الوضع الخطير الجاري، فسوف أترأس شخصيا بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سوف تزور محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا.

وأضاف أن سلامة وأمن جميع محطات الطاقة النووية تعتبر من "الشواغل المحورية والأساسية بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتقع المحطة النووية على نهر سيم قرب بلدة كورشاتوف غربي روسيا.

وأبلغت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة قرب المحطة، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة مهاجمة المنشأة دون تقديم دلائل على ذلك.

وما زال من غير الواضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية التي تتوغل داخل الأراضي الروسية تستهدف الوصول للمحطة النووية.



