إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم في الشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة بدراجتين ناريتين بطريق أبو شرابية - كفر صقر في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول كلا من: محمود يوسف، 16 سنة، ومنصور محمد، 16 سنة، وعلي عبدالفتاح، 20 سنة، وأدهم محمد، 11 سنة، مقيمين بمركز كفر صقر، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكلين بطريق أبو شرابية - كفر صقر بمركز كفر صقر، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.