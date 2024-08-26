انطلاق حفل الإنشاد الديني لياسين التهامي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

انطلقت حفلة الإنشاد للشيخ ياسين التهامي، في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في نسخته الـ32، والمقامة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وقدم الجمهور، في حفل كامل العدد، تحية كبيرة للشيخ ياسين التهامي، عند صعوده على المسرح، معبرين عن حبهم الشديد له.

يذكر أن فرقة مواويل التي تضم الفنانين "عبد الرحمن بلاله ورضوى إبراهيم"، أبهرت جمهور القلعة بمختارات من الأعمال الغنائية الفلكلورية ذات طابع شعبي، منها "إحنا البلدي، علي آه يا عيني علي آه (مربعات)، ناس ليها بخت وناس ملهاش، بتناديني تاني ليه، خلي البساط أحمدي، متي يا كرام الحي، علي ورق الفل دلعني، ياما دجت ع الراس طبول".