فيفا يكشف عن كرة مونديال الصالات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، اليوم الاثنين، النقاب عن الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزبكستان، والتي تنطلق في 14 سبتمبر المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي لفيفا "يأتي تصميم الكُرة مستلهَما من شعار البطولة، الذي يعكس الطبيعة السريعة دوما لهذه اللعبة، وثراء الثقافة والتراث في الدولة المستضيفة".

وتظهر على الكُرة 5 ثمار من الفلفل المحلي، المعروف باسم كالامبير، والمستخدم في الكثير من الأطباق الأوزبكية التقليدية.

وتم تنسيق كل ثمرة فلفل، بحيث تُجسِّد لاعبا يتحرّك باستمرار، تماما كما هو الحال بالنسبة لنجوم كرة القدم داخل الصالات، على أرضية التباري.

وأوضح البيان "ستَظهر الكرة الجديدة للمرة الأولى، عند انطلاق صافرة بداية كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، في مدينة بخارى والعاصمة طشقند، بتاريخ 14 سبتمبر، لتكون أول بطولة يُنظمها فيفا في آسيا الوسطى".

وأردف: "أما ثالث المدن المستضيفة لهذه البطولة، التي تشهد مشاركة 24 فريقا، فهي أنديجان".

يُذكر أن هذه النسخة العاشرة في تاريخ البطولة، وستستمر حتى 6 أكتوبر.