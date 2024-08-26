تحرير 69 محضرا خلال حملات تموينية في جنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملات تفتيشية على المحال والأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن "شرم الشيخ، ودهب، وطور سيناء، وأبورديس"، بالتعاون مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، وتحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وأسفرت الحملات عن تحرير 69 محضرًا متنوعًا، بواقع 3 محاضر إدارة منشأه دون ترخي، و16 محضر بيع بأزيد من السعر المعلن، و18 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و13 محضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة بالمخابز البلدية، و8 محاضر مجهولة المصدر.

كما جرى تحرير محضر ضبط 97.5 كيلوجرام لحوم وكبدة فاسدة، ومحضر ضبط 400 علبة سجاير، ومحضر ضبط 284 كيلوجراما دواجن فاسدة، ومحضر ضبط 212 كيلوجراما بطاطس نصف مقلية، ومحضر ضبط 25 كيلو رنجة فاسدة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.