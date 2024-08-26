زيلينسكي يحث على اتخاذ قرار حاسم بعد الهجمات الجوية الروسية

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ناشد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الشركاء الدوليين اتخاذ "إجراء حاسم" في أعقاب الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا، الذي قال إنه تضمن أكثر من 100 صاروخ وبعض طائرات الدرون.

وكتب زيلينسكي في رسالة مصورة قصيرة نشرها على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعي: "الضعف وردود الفعل غير الملائمة يؤججان الإرهاب".

وأضاف: "كل قائد، كل شخص من شركائنا يعلم أن هناك حاجة لقرارات حاسمة لإنهاء هذه الحرب بطريقة عادلة".

كما ناشد مجددا برفع القيود على استخدام الأسلحة طويلة المدى التي يقدمها الشركاء الغرب، الذين يمنعون أوكرانيا حاليا من استخدامها في ضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي: "لا يمكن تقييد القدرات طويلة المدى لأوكرانيا عندما لا يواجه الارهابيون مثل هذه القيود".

وأضاف: "أمريكا وبريطانيا وفرنسا وشركاؤنا الآخرون لديهم القدرة على مساعدتنا في وقف هذا الإرهاب. حان وقت اتخاذ إجراء حاسم".

وكانت روسيا قد شنت هجمات جوية ضخمة على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وصفها زيلينسكي بأنها أقوى هجمات جوية منذ عامين ونصف.