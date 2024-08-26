قطر تدين بشدة دعوة وزير إسرائيلي إلى إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى

أدانت قطر بشدة تصريحات وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، الداعية إلى إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واعتبرتها امتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الإثنين، من مغبة تأثير هذه التصريحات المستفزة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.