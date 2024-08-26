أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن زيارة أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لتقييم الإمكانات البشرية والمادية لبدء الدراسة بكلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد هذا العام.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على استعراض إنجازات جامعة الوادي الجديد واستعدادات المحافظة لتقديم الدعم اللازم للجامعة لرفع مستوى التعليم الجامعي بالمحافظة.

وأشار طنطاوي إلى أن اللجنة تفقدت كلية الهندسة بالكيلو 10، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادة الجامعية وأمناء الجامعة المساعدين للشؤون الإدارية والمالية.

ويتضمن المبنى عددًا من القاعات الدراسية والمعامل ومكتبة ومكاتب إدارية، وتم تجهيزه على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، مؤكدا أن اللجنة أشادت بمستوى التجهيزات بمبنى كلية الهندسة والإمكانات البشرية والمادية التي وفرتها الجامعة لبدء الدراسة هذا العام.

وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وهندسة الاتصالات والإلكترونيات وهندسة الحاسبات والنظم والهندسة الكهربائية.