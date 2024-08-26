حبس سيدة وشقيقها بتهمة خطف طفلة وطلب فدية مليون جنيه في الشرقية

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أصدر المستشار أسامة سيد، رئيس نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس ربة منزل وشقيقها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بخطف طفلة ومساوة أهلها على مليون جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بخطف الطفلة كنزي، عمرها سنتان، مقيمة بقرية المنير بمركز مشتول السوق.

تبين أن مرتكبي الواقعة كلا من: ربة منزل وشقيقها، وأن المتهمين خطفا الطفلة بسبب خلافات مع أسرتها، واتصالا بأسرة الطفلة لطلب فدية مليون جنيه، وطالبا بعدم إبلاغ الشرطة مقابل عودة الطفلة سالمة.

وبعد ساعات من الواقعة توصلت أجهزة البحث إلى مكان المتهمين، واستعادة الطفلة سالمة لأحضان أسرتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.



