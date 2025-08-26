التشخيص المبدئي لإصابة بن رمضان

خضع محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لفحوصات مبدئية، على هامش مران الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه للإصابة، في مباراة الفريق أمام غزل المحلة.

وكان محمد علي بن رمضان قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، مما أسفر عن استبداله في الشوط الثاني، لصالح أحمد رضا.

وكشفت الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب التونسي، محمد علي بن رمضان، في مران فريق الأهلي اليوم، على ملعب مختار التتش في الجزيرة، إصابته بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية.

ومن المُقرر أن يخضع محمد علي بن رمضان لفحوصات جديدة خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز، في ظل تأكيدات بتزايد احتمالية مشاركته في المباراة.

ويواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء يوم السبت القادم، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.