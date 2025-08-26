اتحاد اليد يقرر إقامة حفل تكريم لمنتخبي الشباب والناشئين

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، إقامة حفل تكريم لمنتخب الناشئين صاحب المركز الخامس في بطولة العالم التي اختتمت مؤخرًا في مصر، ومنتخب الشباب الذي حلّ سادسًا في بطولة العالم الأخيرة ببولندا. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد أمس، مع توجيه الدعوة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحضور الحفل.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة تقارير الأجهزة الفنية لمنتخبي الشباب والناشئين في بطولتي العالم، وبحث سبل التطوير مستقبلًا، على أن تضم اللجنة: خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد، نبيل خشية أمين الصندوق، عمرو العدل عضو مجلس الإدارة، ومؤمن صفا المدير الرياضي والمشرف على المنتخبات الوطنية.

في السياق ذاته، قرر رئيس الاتحاد دراسة تشكيل لجنة لتطوير وتثقيف الحكام بهدف الارتقاء بمستوى التحكيم.

كما اعتمد المجلس كافة الترتيبات الخاصة ببطولة كرة اليد المصغرة المقرر إقامتها بالأكاديمية العربية للنقل البحري خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، إلى جانب اعتماد مشاركة منتخبي الشابات والناشئات في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدينة وهران الجزائرية.