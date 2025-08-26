نائبتان أمريكيتان تنددان باستهداف إسرائيل مستشفى ناصر في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- النائبة نيديا فيلاسكيز: المستشفى لا ينبغي أن يكون ساحة معركة أبدا

- النائبة رشيدة طليب: كل سياسي أمريكي يدعم تسليح نظام الإبادة الجماعية هذا يتحمل مسؤولية هذه المجازر

نددت نائبتان في الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأودى بحياة مدنيين بينهم صحفيون وعمال إغاثة.

وقالت النائبة نيديا فيلاسكيز، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر كان "متعمدا ومروعا".

وأكدت أن "المستشفى لا ينبغي أن يكون ساحة معركة أبدا".

وانتقدت فيلاسكيز استمرار تمويل الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على غزة، معتبرة أن "واشنطن لا يمكن أن تواصل تمويل جرائم الحرب هذه".

من جانبها، قالت النائبة رشيدة طليب في منشور على نفس المنصة، إن "كل سياسي أمريكي يدعم تسليح نظام الإبادة الجماعية هذا (إسرائيل) يتحمل مسؤولية هذه المجازر".

وأمس الاثنين، استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 4 من العاملين بمجال الرعاية الطبية و5 صحفيين، بمجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي طالت مبنى الطوارئ بـ"مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا حتى الاثنين.