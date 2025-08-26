الأردن وأوزبكستان يوقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وقع الأردن وأوزبكستان، الثلاثاء، 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك ضمن زيارة يجريها الملك عبدالله الثاني إلى سمرقند، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، حيث بدأ الاثنين، زيارة غير معلنة المدة إلى أوزبكستان، ومنها إلى كازاخستان.

وقال البيان، إن ملك الأردن ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، شهدا على تبادل حكومتي البلدين لـ9 اتفاقيات تعاون، و3 مذكرات تفاهم، وبروتوكولي تعاون.

ومن بين المجالات التي شملتها الاتفاقيات والمذكرات "التعليم العالي، والسياحة، وإعفاء التأشيرات، والاستثمار، والجمارك، والزراعة، والخدمات الجوية، فضلا عن مجالات الشؤون الدينية، وتسليم الأشخاص (المطلوبين)".

وبشأن المباحثات الثنائية، قال الديوان، إن الملك عبد الله وميرضيائيف استعرضا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والنهوض بالتعاون في مختلف المجالات.

وتناولت المباحثات المستجدات في الشرق الأوسط، إذ جدد عاهل الأردن دعوة المجتمع الدولي لبذل كل الجهود لخفض التصعيد واستعادة أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على ضرورة وقف الحرب على غزة (الإبادة الإسرائيلية)، وإنهاء الكارثة الإنسانية فيها، والسماح بتدفق المساعدات دون اعتراض.

وأكد أهمية وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما لفت إلى رفض الأردن وإدانته لأية محاولات لاحتلال أو ضم الأراضي في غزة أو الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.