إيميليانو مارتينيز يقترب من الرحيل عن أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية عن عرض الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، على نادي تشيلسي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورت»، فإن ممثلي مارتينيز عرضوا خدماته على مسؤولي تشيلسي، في ظل رغبة الحارس الأرجنتيني في الرحيل عن صفوف أستون فيلا قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن إدارة تشيلسي تدرس الصفقة، على أن يتم عرض الأمر على الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع الحارس.

وأشارت إلى أن أستون فيلا منفتح على بيع مارتينيز، رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى يونيو 2029، مقابل الحصول على نحو 40 مليون يورو.

ويأتي ذلك في ظل تقارير سابقة أفادت بوجود اهتمام من جانب يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الحارس الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.