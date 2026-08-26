أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أنه في إطار التعاون المثمر والقائم مع إحدى الجمعيات الخيرية، نجحت الجمعية خلال شهر أغسطس الجاري في إتمام زفاف ودعم تجهيز وزواج 10 فتيات يتيمات من غير القادرات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن دعم الفتيات اليتيمات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لرعاية أبنائها، والعمل المستمر على تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بكل القرى والمراكز، مشيرا إلى أن مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف بالأساس إلى إدخال الفرحة والسرور على الفتيات وأسرهن، من خلال تسليمهن مبالغ مالية وهدايا عينية تعينهن على بناء منزل الزوجية واستكمال ما ينقصهن من مستلزمات.

وأكد عبدالله حرص الجمعية على الاهتمام بهذه الشريحة وتلبية متطلباتها بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدية والتنفيذية التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يحمل رسالة مجتمعية تؤكد للفتيات وأسرهن أن الجميع يقفون خلفهن لتقديم كل سبل المساندة حتى تحقيق الاستقرار الأسري.

وأوضح وكيل الوزارة أن اختيار الفتيات المستفيدات يخضع لاشتراطات وضوابط دقيقة، في مقدمتها أن يكون قد تم عقد قران الفتاة، وثبوت وفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية بناء على بحث ميداني شامل تجريه الجمعية.

وأضاف أن فرق عمل الجمعية المنتشرة بالغربية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين بالقرى والنجوع والعزب، لاسيما المناطق الأشد احتياجا، لاستثمارها في تقديم خدمات تنموية ورعاية شاملة ومتنوعة مستقبلا.