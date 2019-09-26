محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية

وجه أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الجهات المعنية بالاستعداد المبكر لاستضافة فعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية"، في منتصف ديسمبر المقبل، لإظهار مدينة أسوان بالشكل الحضاري والجمالي.

وأوضح المحافظ أن الاستعداد يتطلب سرعة الانتهاء من أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والرصف؛ بالتنسيق بين الجهات المعنية وإجراء حصر شامل للطرق التي تحتاج لأعمال رصف بشكل عام داخل المدن والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى تقوية الاتصالات والإنترنت، مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والإضاءة، وتحقيق الإنضباط المروري.

ووجه إبراهيم، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية تداعيات للسيول في حالة حدوثها، وذلك من خلال التأكد من جاهزية وتطهير المخرات والسدود والبحيرات الصناعية التي نفذتها وزارة الري، بالإضافة إلى استعداد الجهات المشاركة في خطة مجابهة السيول والاطمئنان على صلاحية المعدات والسيارات وطلمبات الرفع التي تستخدم في هذه المواقف الطارئة.

ولفت إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في النظافة لفترة محددة لحين دخول المحافظة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية لإحداث نقلة حضارية في الشارع الأسواني.