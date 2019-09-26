100 أسير فلسطيني يعلقون إضرابا عن الطعام في سجون إسرائيل

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، أن نحو 100 أسير فلسطيني علقوا إضرابا عن الطعام استمر عدة أيام في سجون إسرائيل ضد "أجهزة التشويش" على الهواتف الخلوية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن تعليق الإضراب تم "بعد أن بدأت إدارة السجون الإسرائيلية بتنفيذ بنود الاتفاق من خلال شروعها بإعادة المضربين الذين نقلتهم إلى سجون أخرى".

وذكرت الهيئة، أن اتفاقا تم بين قيادات الحركة الأسيرة وإدارة السجون مساء أمس الأربعاء، تعهدت فيه الأخيرة بالبدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش.

وأوضحت أن الاتفاق يقضي بعودة كل الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام أسبوعيا اعتبارا من الأحد المقبل.

في المقابل، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلا عن مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية، إن وقف الإضراب جاء بقرار من الأسرى أنفسهم بعد إدراكهم عدم وجود فرصة لإزالة أجهزة التشويش.

وذكرت الإذاعة أن مصلحة السجون تعتزم نصب أجهزة التشويش في جميع المنشآت التي يتم فيها اعتقال أسرى أمنيين فلسطينيين.

وتعتقل إسرائيل زهاء 6500 أسير فلسطيني.