عضو بارز بحزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي: إذا جرت انتخابات أخرى سنحقق انتصارا ساحقا

أكد موشيه يعالون العضو البارز بحزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، أن الحزب لن يجلس في أي حال من الأحوال في ائتلاف حكومي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس عن يعالون القول، إن الحزب "لا يخشى خوض جولة انتخابات أخرى"، معربا عن يقينه في أن "يحقق الحزب انتصارا ساحقا فيها".

وكان رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، كلف الليلة الماضية نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، رغم أنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وكان بيني جانتس زعيم "أزرق أبيض" أكد الليلة الماضية أن حزبه "لن يجلس في حكومة واحدة يرأسها شخص مسلطة على رقبته شبهات خطيرة قد تقود إلى تقديم لائحة اتهام ضده"، في إشارة إلى نتنياهو.

وتصدر حزب "أزرق أبيض" الانتخابات بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو.

إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

ويحظى نتنياهو بدعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.