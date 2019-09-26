الجنايني: زيارة حسن شحاتة أول طلبات البدري بعد تعيينه مدربا للمنتخب

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كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أول طلب لحسام البدري المدير الفني الجديد عقب تكليفه بمهمة القيادة الفنية للفراعنة.

وأضاف عمرو الجناينى، فى مؤتمر تقديم الجهاز الفنى للمنتخب، أن حسام البدرى فور تكليفه بمهمة المدير الفني للمنتخب، طلب زيارة حسن شحاتة فى منزله، مؤكدًا أن حسن شحاتة لم يكن فى مجال اختيار فهو من أعظم الإنجازات التى حدثت فى الرياضة المصرية.

وكان حسن شحاتة، ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفراعنة، بجانب كل من إيهاب جلال، وأحمد حسام ميدو، وحسام حسن.

وتولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.