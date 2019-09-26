تقرير: المتهمون بتعذيب المهاجرين في ليبيا وصلوا إيطاليا عبر سفينة الإنقاذ الخيرية «سي ووتش»

كشفت صحيفة إيطالية اليوم الخميس، عن نقل الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي في صقلية بتهمة تعذيب المهاجرين في ليبيا، إلى إيطاليا على متن سفينة الإنقاذ الخيرية "سي ووتش" بقيادة القبطان الألمانية، كارولا راكيته.

وفي 16 سبتمبر، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة رجال وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 29 يونيو.

وفي نفس اليوم، أنزلت السفينة سي ووتش 40 مهاجرًا على الجزيرة ، في نهاية مواجهة متوترة مع السلطات الإيطالية.

وقالت صحيفة إل جورنال اليمينية في عنوانها الرئيسي "لقد نقلت كارولا أيضًا ثلاثة من الجلادين الليبيين" ، وزعمت أن وزارة الداخلية الإيطالية وممثلي الادعاء قرروا إخفاء تلك الأخبار.

وقال روبن نيوجباور المتحدث باسم سي ووتش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن التقرير الخاص بـ "إل جورنال": "لا يمكننا استبعاده ، لكن ليس لدينا معلومات دقيقة" ، مضيفًا أن المؤسسة الخيرية لا يمكنها القيام بالتحقق من المعلومات الأساسية عن الأشخاص الذين تنقذهم في البحر.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الثلاثة كانوا يديرون مركز احتجاز للمهاجرين في قاعدة جوية سابقة في مدينة الزاوية ، وهي بلدة تقع على بعد 40 كيلومتراً إلى غرب طرابلس، حيث اعتاد السجناء التعرض للاغتصاب والتعذيب والقتل. وتم القبض على الثلاثة بعد أن تعرف عليهم مهاجرون آخرون تعرضوا للتعذيب على أيديهم.