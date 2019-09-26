 طالبان تتعهد بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طالبان تتعهد بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

كابول - د ب أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 2:45 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 2:45 م



أصدرت حركة طالبان أفغانستان، اليوم الخميس، أوامرها لأنصارها باستخدام كل السبل الممكنة لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل.

وقالت الحركة إنها سوف تهاجم القوات الأمنية في مراكز الاقتراع، كما سوف تغلق الطرق الرئيسية لعرقلة عملية التصويت. وأضافت أنه من أجل سلامة المواطنين، عليهم أن يمتنعوا عن التصويت وأن يبقوا في منازلهم.

ووصفت الحركة الانتخابات الرئاسية بالمؤامرة التي تهدف " لتنفيذ أهداف المحتلين" في البلاد.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تمت فيه دعوة ملايين الأفغان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوم السبت المقبل.

ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي أشرف غني.


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