تغرق العاصمة الأفغانية كابول، فى موجة عنف دموي وتشدد، يصاحبه بقيادة حركة طالبان التى تسيطر علي أكثر من نصف أفغانستان، ولكن فى مكان ما وسط تلك الأحداث ثمة بعض الشباب والفتيات يهربون من الواقع الصعب ببعض الرقصات الجامحة رغم ما يتهددهم من خطر حركة طالبان.

وترصد قناة "فرانس 24" طبيعة ذلك النشاط الفنى بين الشباب فى العاصمة الأفغانية.

وفى المركز الثقافى الفرنسى يجتمع الشباب للتدرب على أساسيات الرقص الحر من حركات وإيماءات الرأس والوقفات، حيث يشاهدون عبر اليوتيوب كيفية تأدية ذلك بواسطة فرق الباد بويز الشهيرة كليلو اللبنانية وهونج تين.

ويقول مرتزي لامنى ذى الـ23 عاما عن الرقص الحر: "إنه يبعدنا عن توتر الحرب يجعلنا أحرارا إنه يصرف أذهاننا قليلا عن واقع معيشتنا فى كابول".

ولا يحظي الرقص الحر حتى الآن بانتشار واسع فى العاصمة ذات الطبيعة المحافظة، حيث تهيمن الموسيقي التقليدية على إذاعات الراديو والأعراس التى تفصل بين النساء والرجال.

ويضيف لامنى أن المركز الفرنسى هو من الأماكن النادرة التى يمارس فيها الرقص الحر لكلي الجنسين فى أمان رغم بعض المخاطر المحدقة، حيث يستذكر وقوع هجوما لطالبان على المركز حين عرضه لمسرحية عن الهجمات الانتحارية.

وتقول هيجا علياء إحدى الـ4 فتيات المتدربات على الرقص، إنها لا تستطيع ممارسة ذلك خارج المركز وإلا تتعرض للسباب من الناس بينما أضافت أن بعض الفتيات يتدربن على الرقص لكن دون تطبيقا خلال عروض مفتوحة حيث لا يسمح ذويهم بهذا.

ويرجع تاريخ الرقص الحر لسبعينيات القرن الماضى، حيث نشأ فى بلدة برانكوس الأمريكية برفقة موسيقي الهيب هوب وأغانى الراب التى هيمنت على العالم، بينما لم تجد حينها مكانا فى أفغانستان المثقلة بالحروب وسيطرة حركة طالبان على الحكم.

ويتابع لامنى أن المجتمع الأفغانى تغير لنحو إيجابى فى السنين الأخيرة، موضحا أن الناس كانوا يضحكون على ذلك الرقص فى بدايته عام 2011 بينما بدأ الشباب بالاقتناع بالفكرة والتدرب عليها مؤخرا.

ويقول عبيد الله كوفى المنضم حديثا، إنه علم عن تلك الهواية من اليوتيوب، ولا يزال اليوتيوب هو المصدر الوحيد لتعلم الهواية حيث لا يوجد مدربين لها فى أفغانستان على الإطلاق.

ويحدق خطر عودة طالبان للسلطة عقب انسحاب أمريكى مخطط له من البلاد يهدد بقاء تلك الهواية التى تسمح بالاختلاط بين الشباب والفتيات لكن علياء تأكد عزيمتها الاستمرار على أى حال، حيث تقول: "إذا عادت طالبان فلن نتمكن من ممارسة الرقص علنا ولكننا لن نتوقف عن ممارسة هوايتنا حتى أن أصبحت على نحو سرى".